Tayland sorumluların peşinde



Tayland Emniyeti sözcü yardımcısı Piyapan Pingmuang Tayland'daki seri saldırılarla ilgili olarak "Henüz olayla ilgili herhangi bir gözaltı gerçekleşmedi" açıklamasını yaptı. Piyapan Pingmuang olayla ilgili gözaltılar olduğu yönündeki medyada çıkan haberlerde yer alan ifadelere atfen, basının konuyla ilgili haberlerde aceleci davrandığını kaydetti. Sözcü yardımcısı henüz saldırıların nedeni, ardında kim olduğu ve şüphelilerle ilgili elde herhangi önemli bir ipucu bulunmadığını ifade etti.

Emniyet Müdür Yardımcısı Pongsapat Pongcharoen ise "en geç pazar günü" bir "şüpheli listesi" açıklayacaklarını kaydetti.

Tayland'da geçen perşembe akşamı aralarında Phuket Adası'nın ünlü tatil bölgelerinden Hua Hin'in de bulunduğu 5 farklı noktada kısa aralıklarla bir dizi bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıların hedefinde ağırlıklı olarak ülkenin güneyindeki turizm merkezleri bulunuyordu. Meydana gelen 11 ayrı saldırıda resmi rakamlara göre en az 4 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı. Emniyet güçleri ölenlerin Tayland vatandaşı olduğunu açıkladı.

Tayland emniyet güçleri geçen pazar günü yapılan askeri darbeyle yönetime gelen cunta yönetiminin hazırladığı anayasa taslağı referandumunun saldırıların motifi olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

"Saldırıların meydana geldiği noktalara bakacak olursanız, hepsi referanduma ‘evet' diyen bölgeler" şeklinde konuşan Polis Şefi Chakthip Chaijinda "Bence siyasi gelişmeler ile saldırılar arasında bir bağlantı bulunuyor" açıklamasını yaptı.

Tayland'da yönetim 2014 yılındaki darbeden bu yana ordunun elinde bulunuyor.

Ayrılıkçı Müslüman gruplar da mercek altında

Darbeden bu yana Bangkok hükümetine karşı başkaldırılar sürüyor. Tayland'da ayrılıkçı Müslüman gruplar ülkenin güneyindeki üç bölgede bağımsızlık talep ediyor.

Tayland'da 2004'ten bu yana bombalı saldırılar ve silahlı çatışmalarda 6 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Polis Şefi Chakthip Chaijinda son saldırıların ardında ayrılıkçıların olduğunu ise düşünmüyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Tayland'da yaşanan seri saldırıları ağır bir dille eleştirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Tayland ile ilgili seyahat uyarısı güncellendi. Bakanlık ülkeye gideceklere çok dikkatli olmaları, kalabalık insan topluluklarından uzak durmaları ve basında çıkan haberleri yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.