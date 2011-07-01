-TAYLAND SANDIK BAŞINA GİDİYOR BANGKOK (A.A) - 01.07.2011 - Tayland'da, pazar günü yapılacak seçimlerden önce adaylar son mitinglerini düzenliyor. Genel seçimlerin önde gelen başbakan adayları ise Başbakan Abhisit Vejjajiva ile 2006'da görevden alınan eski başbakan Thaksin Şinavatra'nın küçük kız kardeşi Yingluck Şinavatra. Yolsuzluktan ceza almamak için yurt dışına kaçan Thaksin Şinavatra ise aday değil. İktidardaki Demokrat Parti ve fiilen 2006'da askeri darbeyle devrilen sürgündeki eski Başbakan Thaksin Şinavatra tarafından yönetilen muhalefetteki Puea Thai partisi arasında geçecek seçimi kazananın 5 yıl boyunca iktidarda olacağı Tayland, 2006 yılında Thaksin'in ordu tarafından görevden uzaklaştırılmasıyla derin bir bölünmeye girmişti. Ülkede geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 90'dan fazla insan hayatını kaybetmişti.