Tayland muhalefeti iktidara yerleşti

Tayland'da hükümete demokratik darbe!

Tayland'da göstericiler havaalanını ele geçirdi

Tayland tam karıştı

Oxford mezunu olan yeni başbakan Vejjajiva, parlamentodaki oylamada, sürgündeki eski başbakan Thaksin Şinavatra yanlısı eski Emniyet Genel Müdürü Pracha Promnok'u yenilgiye uğrattı.Vejjajiva, 438 üyeli parlamentoda, kullanılan oyların 234'ünü aldı. Thaksin Şinavatra'ya destek veren partiden de Vejjajiva'ya destek çıktı. Başbakanlık için Vejjajiva'ya 219 oy yetiyordu.Şinavatra yanlıları parlamento önünde eylem yaptıBu arada, sonucun belli olmasının ardından eski hükümeti destekleyen yüzlerce kişinin parlamento binasını abluka altına almaya çalıştığı bildiriliyor.Bölgedeki kaynaklar, protestocu liderlerden birinin, göstericilere, parlamento binasının kapılarını tutup binadan hiçbir milletvekilinin çıkmasına izin verilmemesi çağrısı yaptığını, polisin ise binanın içinde tüm kapıları kilitlediğini belirtiyor.Eski iktidarın yandaşları meclisten çıkan bir aracı böyle taşladıDemokrat Parti'nin zaferinin, uzun süredir olayların sürdüğü Tayland'da geçici de olsa istikrarı getirmesi bekleniyor.Demokrat Parti, 6 Aralık'ta eski koalisyon üyeleriyle hükümeti kurabileceğini bildirmişti.Tayland'da muhalifler, Başbakan Somchai Wongsawat'ın, anayasa mahkemesinin partisini kapatma ve kendisine siyaset yasağı getirme kararını kabul etmesinin ardından 2 Aralık'ta eylemlerini bitireceklerini açıklamıştı.Thaksin Şinavatra'nın kansız bir darbeyle başbakanlıktan indirilmesinin ardından Aralık 2007'de yapılan seçimlerden sonra Somchai Wongsawat başkanlığında 6 partili bir koalisyon hükümeti kurulmuştu. Hükümetin kurulmasından hemen sonra muhalefetteki Halkın Demokrasi İttifakı, seçimlerde yolsuzluk yapıldığı ve "koalisyonun Thaksin'e bağlı kukla bir hükümet olduğu" gerekçesiyle ülke çapında eylemler başlatmıştı.Geçen Ağustos'ta başbakanlık binasını basan eylemciler, haftalar süren sokak gösterilerinin ardından geçen ayın sonunda Suvarnabhumi ve Don Muang havaalanlarını işgal etmiş ve parlamentoyu kuşatmışlardı.Anayasa mahkemesi de bu eylem sürecinde, Somchai'nin lideri olduğu, iktidarın büyük ortağı Halk Gücü Partisi ile iktidarın küçük ortakları Chart Thai Partisi ve Matchima Thipataya Partisi'nin seçimlerde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle kapatılmasına hükmetmişti.