Tayland liderine 'aşçılık' davası

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Samak Sundaravej'in televizyonların yemek programlarında aşçılık şovu yapmasıyla ilgili davada kararını yarın verecek.



Mahkeme Samak'ı, görevi başındayken bu programlarda çalışmaktan suçlu bulursa başbakan istifa etmek zorunda kalacak. Bugün mahkemeye çıkan Samak, özel bir medya kuruluşu için söz konusu programları yapması karşılığında maaş aldığı iddialarını reddetti.



Para almaları yasak



Samak başbakanlık görevine başlamasından iki ay sonra programlara çıkmayı bırakmıştı.

Anayasaya göre başbakanın ve bakanların kar amacı güden özel kuruluşlarda çalışması yasak.



Dava, Samak'a karşı sokak gösterilerinin başladığı 25 Mayıs'ta açılmıştı. Samak, protestolar üzerine iktidarı konusunda referandum yapmayı teklif etmiş ancak protestoların öncülüğünü yapan Halk Demokrasi İttifakı bu teklifi reddetmişti.

