Tayland ilk kadın başbakanını seçti

T24

Tayland'daki siyasi bölünme

Oyların yaklaşık tümü sayılmış durumda. Buna göre, muhalefetteki Pheu Thai partisi 500 sandalyelik Taylan parlamentosunda 264 sandalye kazandı.Başbakan Abhisit Vejjajiva'nın partisi Demokratlar ise 160 sandalye kazanabildi.Tayland'ın ilk kadın başbakanı olacak olan Yingluck, 2006 yılında bir askeri darbe ile devrilen ve yolsuzluk iddialarıyla yargılanan eski başbakan Taksin Şinavatra'nın kız kardeşi.BBC'nin Bankok muhabiri Rachel Harvey, ülkede seçim kampanyası uzadıkça, havanın muhalefetten yana olduğunun görülüğünü, fakat Yingluck'un partisinin bu kadar büyük bir fark atabileceğini çok az kişinin öngördüğünü söylüyor.Harvey, daha önce siyasette bulunmamış olan 44 yaşındaki Yingluck'un, Tayland'da önemli bir desteğe sahip olan Şinavatra ismi nedeniyle destek bulabildiğini de belirtiyor.BBC muhabiri ayrıca, seçim sonuçlarının ordu müdahalesinin halk tarafından reddedildiğini kesin bir şekilde gösterdiğini de ifade ediyor.Taksin, 2006 yılında iktidardan indirildiğinde, başbakanlık görevini beş yıldır sürdürüyordu. Taksin devrildiği askeri darbeye giden yolda düzenlenen sokak gösterileri, kendilierini Sarı Gömlekliler olarak niteleyen bir grup tarafından düzenlendi.İki yıl sonra, Taksin yanlısı ittifakın tekrar iktidara gelmesinden sonra da Sarı Gömlekliler yaygın sokak gösterileri yaparak hükümeti indirdi. Demokrasi İçin Halk İttifakı adını taşıyan Sarı Gömleklilerin üyeleri, kraliyet yanlıları, iş adamları ve kentsoylu orta sınıflardan oluşuyor. Taksin ise sağlık güvencesi ve eğitim için fon ayırarak kırsal kesimdeki yoksullar arasında popüler hale gelmişti. Taksin yanlılarının seçtiği hükümet, bir dizi mahkeme kararı ve protesto gösterisi ile karşı karşıya kalmış sonunda da iktidardan indirilince, kendilerini Kızıl Gömlekliler olarak adlandıran ve resmi adı Diktatörlüğe karşı Birleşik Demokrasi Cephesi olan muhalif blok 2009 yılı Mart ayından itibaren sokak gösterilerine başladı. Kızıl gömlekli hareketinin tümüyle Taksin yanlısı olmadığı ancak Taksin tarafından desteklendikleri ve hareket içinde eski lidere karşı bir sempati olduğu belirtiliyor.