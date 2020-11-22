Tayland'daki protestoların yeni sembolü: Dev plastik ördekler

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Tayland'da günlerdir süren hükûmet ve monarşi karşıtı protestoların sembolü dev plastik ördekler oldu. Demokratik reform talebiyle sokağa çıkan protestocular, polisin güç kullanması üzerine dev plastik ördekleri siper olarak kullanmaya başladı. Ördekler, protestoların mizahi birer sembolü oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, salı günü protestocuların parlamento binası çevresindeki bariyerleri aşmaya çalışması sırasında polis tarafından müdahale uygulandı. İnsan hakları örgütleri, polisin göz yaşartıcı sprey ve tazyikli sulu karşılığını "gereksiz ve orantısız" olarak niteledi.

Yaşanan gerilim sırasında protestolara başta şaka amacıyla dev plastik ördekler getirildi. Ördekler, polis müdahalesine karşı siper olarak kullanıldı.

Çarşamba günü devam eden eylemlerde protestocular, bir önceki gün meydanlarda bulunan ördekleri kutlayan pankartlar taşıdı. Bir pankartta "İnsanları ve şişme ördekleri taciz etmeyi bırakın" yazıldı.

Avustralya Strateji Politikaları Enstitüsü'nden Tayland üzerinde yetkili araştırmacı Tracy Beattie, Tayland'daki genç aktivistlerin sık sık mizah ve yaratıcılık yollarına başvurduğunu söyledi. Beattie, "Bu defa plastik şişme ördekler demokrasi yanlısı protestoların sembolü hâline geldi. Bu yalnızca sevimli oldukları için değil, yaşananların absürtlüğü ve orantısızlığını da vurgulamak için" değerlendirmesinde bulundu.

İnsan Hakları Gözlem Örgütü, en az 55 kişinin yaralandığı eylemler hakkında polis müdahalesinin orantısız olduğunun altını çizdi. Polislerin, tazyikli su ve kimyasal içeren göz yaşartıcı sprey kullandığı tespit edildi.

Tayland'da protestolar

Tayland’da yaklaşık 3 aydır süren hükûmet ve monarşi karşıtı protestolar devam ediyor.

Göstericiler, muhaliflere yönelik baskıların durdurulması, anayasanın yeniden yazılması ve parlamentonun alt meclisinin dağıtılması çağrısında bulunuyor ve anayasal monarşiye tepki göstererek, yeni reformlar yapılmasını talep ediyor.