Tayland'da Sağlık Bakanlığı belgesi sızdı; "Sağlık çalışanlarına üçüncü doz BioNTech yapılmasın, Sinovac'a güven azalır"

Tayland'da Sağlık Bakanlığı'na ait sızan bir belgede, sağlık çalışanlarına hatırlatıcı doz olarak Pfizer/BioNTech aşısının yapılmasının toplumda Sinovac aşısına olan güveni "azaltacağına dair" önerilmediği görüldü.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Tayland Sağlık Bakanlığı'na ait çeşitli öneriler içeren bir belgede ismi verilmeyen bir yetkilinin sağlık çalışanlarına üçüncü doz BioNTech uygulanmasının toplumda Sinovac'a olan güveni düşüreceği için önermediği görüldü.

Yerel medyada ve sosyal medyada yayılan belge, Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili tarafından doğrulandı.

Tayland'da sağlık çalışanlarının çoğuna Sinovac aşısı uygulandı.

Sızan belgenin ardından Tayland'da "Sağlık çalışanlarına BioNTech" kampanyası başlatıldı.

Koronavirüs'ün dünya genelinde çok sayıda ülkede yayılan ve daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantına karşı BioNTech'in daha etkili olduğu biliniyor.