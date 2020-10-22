Tayland'da protestocular başbakana istifa için 3 gün verdi; Bangkok'da olağanüstü hâl kaldırıldı

Tayland'da günlerdir süren hükûmet ve monarşi karşıtı protestoların ardından Başbakan Prayut Chan-o-cha Bangkok kentindeki olağanüstü hâl önlemlerini kaldırdı. Başbakan, "Protestocuların sesinin duyulduğunu" söylese de çarşamba günü protestocular istifa etmesi için hükûmete üç gün süre verdi.

CNN'de yer alan habere göre, Tayland'da protestoların sürdüğü başkent Bangkok'ta olağanüstü hâl kaldırıldı. Başbakan Chan-o-cha, televizyondan yaptığı açıklamada, siyasi gerilimi azaltmak için ilk adımı attığını söyledi. Başbakan, "Protestocuların sesi duyuldu. Ulusun lideri olarak, ilk adımı atacağım " dedi. Olağanüstü hâlin, şiddet olayları olmadığı müddetçe kalkacağını açıklayan Başbakan, protestoculardan parlamentodaki vekillerle birlikte çözüm aramalarını istedi.

Tayland'da günlerdir süren öğrencilerin başlattığı protestolar, 5 kişiden fazla buluşmaları yasaklayan olağanüstü hâle rağmen devam etmişti. On binlerce protestocu Tayland'ın pek çok kentinde yürümüştü ve polisle çatışmalar yaşanmıştı. Protestocular, çarşamba günü Başbakan'a istifa etmesi ya da protestocularla yüzleşmesi için 3 gün süre vermişti.