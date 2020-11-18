Tayland'da parlamento binasının etrafı karıştı, milletvekilleri botlarla kaçtı

T24 Dış Haberler

Başkent Bangkok'daki Tayland Parlamentosu'nun dışında demokrasi yanlısı ile kraliyet ailesi protestocular arasında arbede yaşandı. Polisin demokrasi yanlısı protestoculara müdahale etmesiyle birlikte binanın etrafındaki kaos büyüdü.

Nehir kenarında parlamentonun etrafının karışmasının ardından milletvekilleri binadan botlara binerek uzaklaştı.

Olaylarda ikisi öğrenci en az beş kişinin vurulduğu belirtildi. Erawan Acil Sağlık Merkezi, protestolarda toplamda 55 kişinin yaralandığını söyledi.

Salı günü parlamanetoda milletvekilleri demokrasi yanlısı protestocuların talepleriyle ilgili yasa tasarılarını görüşüyordu. Protestocular çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınan binanın etrafında toplandı.

Polisin müdahaleye başlamasının ardından protestocular hükûmet politikalarıyla alay etmek çin getirdikleri lastik ördekleri kendilerini tazyikli sudan korumak için kullandı. Polis, protestocuların yasaklı bölgeye girdiğini ve bu yüzden müdahalede bulunduklarını belirtti.

Olaylar sürerken, birçok milletvekili ve senatör, parlamentodan çıkmak için binanın arka tarafındaki limandan botlara bindi.