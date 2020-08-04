Tayland'da monarşiye karşı Harry Potter temalı protesto

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Tayland'da Harry Potter temalı kostümlerle sokağa çıkan yüzlerce protestocu, monarşiye değişiklik yapılmasını ve kraliyet ailesinin güçlerinin sınırlandırılmasını talep etti.

200 kadar protestocu, ülkede artan adaletsizlik ve ordu destekli hükûmete istinaden Harıy Potter kitaplarından karakterler gibi giyindiklerini ifade etti.

Eylemin sözcülerinden biri, sarayı mevcut hükûmetin muhalefete yaptığı baskılara sessiz kalmakla suçladı.

Bazı protestocular, popüler muhalif figürlerin önce ortadan kaybolduğunu, sonra da ölü bulunduğunu söyledi.

Sözcülerden biri, Bangkok Demokrasi Anıtı önünde, "Bu konuda monarşiyi devirmek için konuşmuyoruz. Bu konuyu monarşinin Taylan toplumunda doğru bir şekilde var olabilmesi için konuşuyoruz" dedi.

Tayland'da "Kraliyet ailesi hakkında kötü konuşanlara" 15 yıla kadar hapis cezası verilebilse de, polis göstericilere müdahale etmedi. Polis, belirlenen şüpheliler hakkında daha sonra soruşturma açılabileceğini ifade etti.

2016'da tahta Maha Vajiralongkorn geçtikten sonra anayasaya saraya daha kapsamlı "acil durum yetkileri" verecek maddeler eklendi. Reuters'ın aktardığına göre anayasada yapılan değişikliklerden sonra Vajiralongkorn, bazı ordu üniteleriyle sarayın on milyarca dolarlık hisselerine el koydu.