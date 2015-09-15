'Tayland bombacısı Türkiye'de' iddiasına yalanlama

Tayland'ın "Bangkok'taki tapınak saldırısının baş şüphelilerinden birinin Türkiye'ye kaçtığı" yönündeki iddiasına üst düzey bir yetkilinin yalanlayarak, "Şüphelinin Türkiye'ye girdiği yönünde bir kayıt yok" dediği iddia edildi.

Reuters Haber Ajansı, üst düzey bir Türk hükümet yetkilisinin "Bangkok'taki tapınak saldırısının baş şüphelilerinden birinin Türkiye'ye kaçtığı" iddiasını yalanladığını duyurdu. Habere göre; Türk yetkili, "Şüphelinin Türkiye'ye girdiği yönünde bir kayıt yok. Ayrıca Taylandlı yetkililer, terörist saldırı şüphelisinin Türkiye'ye seyahat ettiğine ilişkin bize bilgi vermedi" dedi.



Hürriyet'te yer alan habere göre, 17 Aralık'ta Erawan Tapınağı'na yönelik saldırıda Türk vatandaşlarının da dahli olduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyleyen Türk yetkili, şöyle konuştu:



"Bu noktada, Tayland hükümetinin vahim bir şekilde saldırıyla Türkiye'yi bağdaştırarak ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyoruz.”

Tayland polisi, Bangkok'taki tapınak saldırısının şüphelilerinden birinin Türkiye'ye kaçtığını öne sürdü. 16 Ağustos'ta Bangladeş'e gittiği belirlenen Abdureheman Abudusataer adlı şahsın , 30 Ağustos'ta buradan ayrılıp, Delhi ve Abu Dabi üzerinden İstanbul'a gittiğini gösterdiği" belirtilmişti.

Saldırının kim tarafından yapıldığı konusu henüz netleşmemekle birlikte Uygur Türklerinin eylemi olabileceği iddia ediliyor. Tayland, Çin’in aradığı 100’den fazla Uygur Türkünü temmuz ayında Pekin hükümetine teslim ederek Uygurların tepkisini çekmişti.



Tayland'ın başkenti Bangkok'un ticari merkezi Rajprasong'da, 17 Ağustos Pazartesi günü, her gün binlerce turist tarafından ziyaret edilen Erawan Tapınağı yakınında düzenlenen bombalı saldırıda, 20 kişi hayatını kaybetmiş ve 120 kişi de yaralanmıştı.