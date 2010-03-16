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Dünya

Tayland Başbakanı istifaya yanaşmıyor

Abhisit Vejjajiva, siyasî bunalıma son verilmesi için derhal seçime gidilmesi yönündeki ültimatomunu reddetti.

16 Mart 2010 02:00

T24 - Tayland Başbakanı Abhisit Vejjajiva, hükümet karşıtı göstericilerin, uzun süredir devam eden siyasî bunalıma son verilmesi için derhal seçime gidilmesi yönündeki ültimatomunu reddetti.

'Kırmızı gömlekliler' askerî kışlalara baskın düzenlemeyi planlamadıklarını söylüyorlar
Onbinlerce gösterici Başbakan Abhisit Vejjajiva'nın bulunduğu 11. Piyade Taburu'na ait askerî kışlaların önünde toplanırken, Başbakan televizyona çıkarak bugün öğleye dek istifa etmesi çağrısını kabul etmediğini açıkladı.

Abhisit Vejjajiva, yanında bakanlar ve koalisyon ortaklarıyla birlikte yaptığı konuşmada, "Göstericiler bugün öğle saatinden önce Parlamentoyu feshetmemi istediler. Ancak koalisyon partileri bu isteğin karşılanamayacağı konusunda görüş birliği içindedir.Seçimler kurallar uyarınca ve gerçek anlamda sükûnet sağlandığında yapılmalıdır. Yalnızca göstericilerin değil, diğerlerinin söylediklerine de kulak vermeliyiz." dedi.

Başbakan daha sonra trafiğin durumunu denetlemek istediğini belirterek helikopterle kışladan ayrıldı. Tayland Başbakanının halen nerede olduğunu belirsiz.

Abhisit Vejjajiva, hafta sonunda, gösterici gruplarının başkent Bangkok'a yürümesi üzerine, önlem olarak askerî kışlaya yerleşmişti.

Tayland askerî kaynakları, kışlanın içinde patlamalar olduğunu ve iki askerin yaralandığını duyurdu.

Askerî kaynaklar, patlamalara yol açan el bombalarının dışardan atıldığının düşünüldüğünü söylüyorlar. Patlamaların kışlanın dışında süren hükümet aleyhtarı gösterilerle ilgisi olup olmadığı henüz anlaşılamadı.

Mevcut hükümetin meşru olmadığını savunan, başbakanın istifa etmesini, erken seçimlere gidilmesini isteyen ve kırmızı gömlekler giyen göstericilerin çoğu, eski başbakan Taksin Şinavatra yanlısı. Göstericilere karşı, başkent Bangkok ve çevresine yaklaşık 50 bin asker ve polis sevkedildi.

Göstericilerin bulunduğu yerde olan BBC muhabiri Rachel Harvey, gösterilerin barışçı bir hava içinde geçtiğini bildiriyor. Muhabirimiz, 'Kırmızı gömlekliler'in, askerî kışlalara baskın düzenlemeyi planlamadıklarını söylediklerini aktarıyor.

Kışla duvarının tel örgüleri ardındaki güvenlik güçleri de sükûnet çağrısında bulunuyor ve "Biz, sizin dostunuzuz. Elimizde silah yok!" duyurularında bulunuyorlar.


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