Tayland 50 ICO projesinden beşini onaylamaya hazırlanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran (DHA) – Tayland Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), çıkarılacak yeni yasayla 50 ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi Halka Arzı) projesi arasından beşinin onaylanacağını açıkladı.

Bangkok Post’ta yer alan habere göre, kripto para birimleri ve ICO yaptırımları uygulamaya konulduktan sonra SEC, beş ICO projesini onaylayacak.

SEC spesifik olarak hangi projelerin kabul edileceğini belirtmese de komisyonun özsermaye departmanı kurumsal finans direktörü Thawatchai Kiatkwankul konuyla ilgili şöyle konuştu: “Tayland sermaye piyasalarından finanse bekleyen 50 ICO projesi arasından beşi ilk pilot projeler olarak seçilecek.”

Kiatkwankul ayrıca komisyonun “ICOlar için oluşturulan kayıt bölümünün IPOlar (Halka Arz -Initial Public Offering) için genişletileceğini” de ekledi. ICO’ların potansiyelinin arttığını belirten Kiatkwankul, SEC’in aynı zamanda olası dolandırıcılık eylemlerini gözlemleyen ICO portallarıyla birlikte çalışacağını söyledi.