Taylan Tanay: Benim silahlı adamlarım ve silahım yok

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin İstanbul Şubesi eski başkanı Avukat Taylan Tanay, geçtiğimiz günlerde Avcılar'da silahlı saldırıya uğradı. 2013 yılında "18 Ocak Operasyonu"nda gözaltına alınan ve yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Avukat Tanay, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Taylan Tanay, İstanbul’un Avcılar ilçesinde evinin yakınında otomobilini park edeceği sırada kimliği belirsiz üç kişi tarafından kendisine ateş edildiğini fark edince markete sığınarak yardım istediğini ifade etti.

“Şüphelendiğim kimse yok”

Olayın ardından polise verdiği ifadede Avukat Tanay, “Karanlıktan tam net göremedim. Ancak bana ateş edenlerden birinin eşkâlini verebilirim. Benim şu an şüphelendiğim bir olay ve şahıs yok. Baktığım davalarımla ilgili olumsuz bir olay da olmadı” dedi.

“Hukukçulardan kınama”

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgür Hukukçular Derneği (ÖHD) olayın ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı.



Medyada da geniş yer bulan olayı bazı gazeteler “kaçarken saldırıya uğradı” şeklinde manşetlerine taşıdı.

“Şüphesiz saldırı avukat pratiğimizden düşüncelerimizden bağımsız değil”

Yaşadığı silahlı saldırının ardından T24'ün sorularını yanıtlayan Avukat Taylan Tanay, olayın avukat pratiğinden ve düşüncelerinden bağımsız olmadığına vurgu yaptı.

T24: Aslında faili belli olan davalarda, devrimcilerin ve halkın avukatlığını yapıyorsunuz. Bu saldırı sizi sindirmek amacıyla gerçekleştirilmiş olabilir mi?

Taylan Tanay: Silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın henüz başındayız. Bazı soruların cevabını ancak saldırıyla ilgili bazı noktaların netleşmesiyle bulabileceğiz. Ancak tek nokta var bu da saldırının alçaklığı. Şüphesiz saldırı avukat pratiğimizden düşüncelerimizden bağımsız değil.

“Kaçarken saldırıya uğradı”

T24: Halkın avukatlığı zordur ve siz bunu her şeye rağmen yapıyorsunuz. Ancak, bu saldırıyla ilgili bazı haberler “kaçarken saldırıya uğradı” şeklinde verildi medyada. Bu algı yönetimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Taylan Tanay: Bilmiyorum tabii silahlı saldırı tehdidi altında bulundukları zaman kendileri ne yapacaklarına karar verir. Benim silahlı adamlarım ve silahım yok. Düşüncem ve inancımla yaşıyorum. Kim, nerede, ne isterse yazmakla özgür. Sermayesi olanlar internet sitelerinde ve bir hesap açmasını bilenler açtıkları twitter hesaplarında istediklerini yazabilir.

“Yaşayarak göreceğiz”

T24: Bu saldırı hakkında genel kanaatiniz hangi yönde?

Taylan Tanay: İtibarsızlaştırma, silahlı saldırı vesaire ile ilk kez karşılaşan ben değilim. Hayat en büyük ve yanılmaz tanıklığıyla ortada duruyor. Hepimiz yaşayarak göreceğiz.

“LGBTİ dostu avukat”

LGBTİ camiasına da yakınlığıyla bilinen Avukat Taylan Tanay, bundan tam bir yıl önce Şişli’de kırmızı ışıkta geçtikleri için ters kelepçe takılarak gözaltına alınan üç trans kadın için Feriköy Polis Merkezi’nde birkaç ÇHD’li avukatla beraber yaklaşık yedi saat süren bir hukuk mücadelesi vermişti.