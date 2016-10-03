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Taylan Kulaçoğlu'na uygulanan görüş yasağı kaldırıldı

Kulaçoğlu, Berat Albayrak'ın maillerinin hacklenmesinin ardından 2013'te serbest bırakıldığı RedHack soruşturmasına ilişkin yeniden gözaltına alınmıştı

03 Ekim 2016 22:48

RedHack’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın hesabını ele geçirmesinin ardından gözaltına alınan ve  gözaltında işkence gördüğü iddia edilen Taylan Kulaçoğlu’na uygulanan görüş yasağı kaldırıldı. Taylan Kulaçoğlu, RedHack yöneticisi olduğu iddiasıyla 2013’te tutuklanıp delil yetersizliğinden tahliye edilmişti.

Candan Avcı’nın İleri Haber’de yer alan haberine göre, RedHack'in Berat Albayrak'ın mail hesabını ele geçirmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ve diğer isimlere yönelik uygulanan 'görüş yasağı' kamuoyunda oluşan yoğun tepki nedeniyle kaldırıldı. Gözaltına alınanlara yönelik darp ve kötü muamele uygulanıldığı öne sürülmüştü.

Avukat Fırat Durak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre gözaltına alınan isimler avukatlarıyla da görüştürüldü.

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