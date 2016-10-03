RedHack’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın hesabını ele geçirmesinin ardından gözaltına alınan ve gözaltında işkence gördüğü iddia edilen Taylan Kulaçoğlu’na uygulanan görüş yasağı kaldırıldı. Taylan Kulaçoğlu, RedHack yöneticisi olduğu iddiasıyla 2013’te tutuklanıp delil yetersizliğinden tahliye edilmişti.

Candan Avcı’nın İleri Haber’de yer alan haberine göre, RedHack'in Berat Albayrak'ın mail hesabını ele geçirmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ve diğer isimlere yönelik uygulanan 'görüş yasağı' kamuoyunda oluşan yoğun tepki nedeniyle kaldırıldı. Gözaltına alınanlara yönelik darp ve kötü muamele uygulanıldığı öne sürülmüştü.

Avukat Fırat Durak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre gözaltına alınan isimler avukatlarıyla da görüştürüldü.