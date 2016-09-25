Taylan Kulaçoğlu RedHack yöneticisi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı

RedHack yöneticisi olduğu iddiasıyla 2013’te tutuklanıp delil yetersizliğinden tahliye edilen Taylan Kulaçoğlu, tekrar gözaltına alındı.

Ankara’da yürütülen RedHack soruşturması kapsamında tekrar gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu’nun avukatı Fırat Durak 2013 yılından bu yana süren bir soruşturmanın olduğunu belirtirken, “RedHack bir eylem yaptığında ilk olarak bu masum insanları gözaltına alıyorlar. Bu insanlar şu an neden yargılandıklarını dahi bilmiyorlar” ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan Kulaçoğlu’nun Ankara’ya götürülme ihtimali bulunuyor.