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“Taylan Kulaçoğlu gözaltında işkence gördü”

Kulaçoğlu, daha önceden serbest bırakıldığı RedHack soruşturmasına ilişkin tekrar gözaltına alınmıştı

27 Eylül 2016 21:01

Delil yetersizliğinden daha önce serbest bırakıldığı RedHack soruşturması sebebiyle tekrar gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu'nun avukatı, müvekkili ile günler sonra görüşebildiklerini belirtti ve Kulaçoğlu'nun gözaltında işkenceye maruz kaldığını söyledi.

İleri’de yer alan habere göre, Avukat Fırat Durak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"@TaylanKulacogIu ve diğer gözaltına alınan arkadaşlarla ilgili endişelerimiz haklı çıktı, nihayet müvekkillerimizden bir kısmı ile görüşebildik. Ancak @TaylanKulacogIu nun İst. Emn. Md.'de çıplak aramaya maruz kaldığını, Ank. Emn. Md.'ne getirildikten sonra da defalarca darp edileğini, yemek verilmediğini, temel insani ihtiyaçlarının karşılanmadığını, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını ögrendik. Lafi eğip bükmeye gerek yok. Yapılan işkencedir ve işkence insanlık suçudur. Delilden sanığa gidemeyenler, suçsuz oldukları defalarca kanıtlanmış insanları, işkence ile olmayan bir şeyi ikrara zorlamaktadırlar. Her mecrada sorumluları yargılanana kadar. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bugün insanlık onurunu hiçe sayanların yarın "adalet" isteyeceklerinden eminiz. Dün olduğu gibi!"

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