-TAYLAN: "KENDİ ÜLKEMDE TARİH YAZDIM" ANTALYA (A.A) - 17.09.2010 - Antalya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda 48 kiloda silkmede dünya rekoru kıran ve 3 altın madalya ile dünya şampiyonluğunu kazanan Nurcan Taylan, ''Kendi ülkemde tarih yazdım'' dedi. Olimpiyat ve Avrupa şampiyonluklarının ardından dünya şampiyonu unvanını da kazanan Nurcan Taylan, müsabakaların ardından Türk bayrağı ile podyumda tur atarak, sevincini salondakilerle paylaştı. Milli halterci Nurcan Taylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Olimpiyat tarihimizde altın madalya alan tek bayan sporcuydum. Dünya şampiyonasında da 3 altını dünya rekoruyla süsleyen bayan sporcu olarak tarihe geçtim. Kendi ülkemde tarih yazdım'' diye konuştu. Kendisine inanlara ve güvenenlere teşekkür eden Taylan, 2012 Londra Olimpiyatları'nda da altın madalyayı hedeflediğini söyledi. Taylan, koparmada da dünya rekoruna yaklaştığını ancak heyecanına yenildiğini vurgulayarak, ''Gerçekten kendi halkımın önünde podyuma çıkmak beni çok heyecanlandırdı. İnşallah devamı Londra'da. Kolay kolay kırılacak bir dünya rekoru değil. Bana inanan herkese teşekkür ediyorum. Madalyalarımı aileme, Türk halkına armağan ediyorum'' dedi. Şampiyonada 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Sibel Özkan da, ''İstediğim gibi bir derece çıkartamadığım için üzgünüm. Kendimden daha iyi dereceler bekliyordum'' diye konuştu. Özkan, sağlık nedenlerinden dolayı vücudunda su kaybı oluştuğunu ve bunun kramplara neden olduğunu belirterek, ''Buna rağmen elimden geleni yapmaya çalıştım. Nurcan arkadaşımı tebrik ediyorum. Ben kendimden bir altın almayı bekliyordum ama nasip değilmiş'' dedi. Başarılı milli sporcu bundan sonraki hedefinin Londra Olimpiyatlarından altın madalya ile dönmek olduğunu söyledi.