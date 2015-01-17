Tayini çıkan hâkimden kurula: 10 yaşındaki Ahmet’e de mi acımadınız?

HSYK’nın son kararnamesinde talebi olmadığı halde Zonguldak’a atanan ve Sulh Ceza Mahkemelerinin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapan Eskişehir Hâkimi Kemal Karanfil, 10 yaşındaki oğlunun hayati tehlikesi bulunan bir tedavi sürecinden geçtiğini belirterek tayinini çıkaran kurul üyelerine “Ahmet’e de mi acımadınız” diye seslendi.

‘Oğlumun hayati tehlikesi ve tedavisi devam ediyor’

Kemal Karanfil hâkim ve savcıların görüşlerini dile getirdiği adalet.org isimli sitede kaleme aldığı yazısında “10 yaşındaki Ahmet'im daha yeni yoğun bakımdan çıktı ve tedavileri, hayati tehlikesi devam ettiği halde,bu kış ortasında Zonguldak iline tayinim çıkartıldı.Oysa herhangi bir soruşturmam ve tayin talebim yoktu.Üstelik Eskişehir' e geleli 2,5 yıl olmuştu?” dedi.

‘Görev suçunda zaman aşımı 15 yıl’

Karanfil, YBP’nin seçim yemeğinde “Seçildiğiniz takdirde yürütmeden bağımsız olabilecek misiniz” şeklindeki sorusunu hatırlattı. Karanfil şunları söyledi:

“Unutmayın ki kanun dışında yapılan her eylem görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.Ve zamanaşımı da 15 yıldır.Hadi bu fani dünyada kimse sizden hesap soramadı, ya öte dünyada Ahmedim, ve bu kış üç kazayı yaşayıp çocuklarının kanlarını gören masum eşim, sizden hakkını istediğinde ne yapacaksınız.. Allah'a ne hesap vereceksiniz?”

Hakim Kemal Karanfil’in atamasına ilişkin değerlendirmelerinin bulunduğu açıklamasının tamamı şöyle:

‘Yoğun bakımdan yeni çıkan Ahmet’e de mi acımadınız?’

10 yaşındaki Ahmet'im daha yeni yoğun bakımdan çıktı ve tedavileri, hayati tehlikesi devam ettiği halde,bu kış ortasında Zonguldak iline tayinim çıkartıldı.Oysa herhangi bir soruşturmam ve tayin talebim yoktu.Üstelik Eskişehir' e geleli 2,5 yıl olmuştu?

Ey çok güzel vaatlerle HSYK ya seçilen yeni üyeler?

Verdiğiniz o sözler sadece seçilinceye kadar mı geçerli idi.???



Hadi benden, Davet ettiğiniz yemekte 'seçildiğiniz takdirde yürütmeden bağımsız olabilecekmisiniz?' sorum karşısında keyfiniz kaçtığı için hoşlanmıyor olabilirsiniz. Fakat her hoşlanmadığınız kişiyi cezalandırma yetkiniz var mı? HSYK kanunu size o yetkiyi veriyor mu?? Herkes sizin gibi düşünmek veya davet ettiğiniz yemekte sessiz, başı önde dinlemek zorunda mı?

Unutmayın ki kanun dışında yapılan her eylem görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.Ve zamanaşımı da 15 yıldır.Hadi bu fani dünyada kimse sizden hesap soramadı, ya öte dünyada Ahmedim, ve bu kış üç kazayı yaşayıp çocuklarının kanlarını gören masum eşim, sizden hakkını istediğinde ne yapacaksınız..Allah'a ne hesap vereceksiniz..?

.. Ben hakkkımı helal ediyorum, zira beni sizlere tanıtanların ( adliyelerdeki fişçilerin ) size tanıttığı şekliyle beni tanıdınız...fakat oğlum ve çocuklarım sizlere hakkını helal etmiyor, bilesiniz...!!