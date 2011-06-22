-TAYFUR HAVUTÇU HABERLERİ YALANLADI İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, borsada manipülasyon yapıldığı yönünde yürütülen soruşturma kapsamında adının yer aldığı ve banka hesaplarının bloke edildiği şeklindeki haberleri yalanladı. Havutçu, Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ''Basın yayın organlarında yürütülen bir soruşturma kapsamında adımın yer aldığı ve banka hesaplarımın bloke edildiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım'' ifadesini kullandı.