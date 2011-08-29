Tayfur Havutçu 46 günde 31 kilo verdi

T24 - Siyah-Beyazlıların hocası üzüntüden 46 günde tam 31 kilo verdi.





Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu hayatının en zor ve en sıkıntılı günlerini geçiriyor.



14 Temmuz günü futbolda şike soruşturması kapsamında asbaşkan Serdal Adalı ile birlikte tutuklanarak, Metris Cezaevi'ne gönderilen Havutçu büyük bir şok yaşamıştı.



Bugün Gazetesi'nin haberine göre Siyah-Beyazlıların genç çalıştırıcısı geride kalan 46 günde üzüntü ve stresten aşırı kilo kaybetti. Görenleri hayrete düşüren Havutçu'nun, cezaevine girerken 76 olan kilosu 45'e kadar düştü.



Ziyaretçileri bu durumdan büyük üzüntü duyarken, başta Serdal Adalı olmak üzere bir çok kişinin Metris'te Havutçu'ya moral vermeye çalıştığı öğrenildi.



Havutçu yaklaşık 1 ay önce cezaevinde aldığı kararla spor yaşamına son noktayı koymak istemiş ama daha sonra ikna edilmişti. Siyah-Beyazlıların genç çalıştırıcısı iki kez bir üst mahkemeye tutuklanmasının kaldırılması için itiraz etmiş ancak red cevabı almıştı.



Havutçu aşırı zayıflarken, Serdal Adalı da girdiği günden bu yana 7 kilo verdi.



