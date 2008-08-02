Tayfun Seven Boluspor'da

Boluspor, Malatyasporlu 1980 doğumlu Tayfun Seven ile kulüp binasında yapılan imza töreni ile 2 yıllık anlaşma yaptı.

Boluspor tesislerinde yeni transferi basına tanıtan kulüp başkanı Necip Çarıkçı, ''Transferlerimiz bu hafta hız kazanmaya başladı. Malatyaspor'dan Tayfun Seven ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Tayfun geçtiğimiz senelerde birçok kulüpte futbol oynamış tecrübeli bir futbolcu. Geçen sezon Malatyaspor'da oynadı. Kendisi çok büyük bir özveri gösterdi. Birkaç kulübün bizden daha yüksek rakam vermesine rağmen Boluspor'u tercih etti. Bu transferimiz Serhat hocamızın isteği doğrultusunda yapıldı. Tayfun'un transferi ile orta sahamıza hareket gelecek. Bu transferin hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Boluspor'u hedefleri olan bir kulüp olduğu için seçtiğini belirten Tayfun Seven ise basın toplantısında yaptığı konuşmasında, ''Boluspor gerçekten çok büyük bir camia ve hedefleri olan bir kulüp. Ben de bunu bildiğim için tercihimi Boluspor'dan yana kullandım. Kabul etmeden önce Boluspor'da oynayan eski takım arkadaşlarımdan bilgi aldım. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Özellikle başkanımız olmak üzere, ben de elimden geldiğince Boluspor'un başarısı için çaba göstereceğim. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur'' şeklinde konuştu.

Seven'in daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Konyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Bursaspor ve son olarak Malatyaspor'da oynadığı belirtilirken, 251 maçta 16 gol attığı kaydedildi.