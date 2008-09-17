Tayfun oteli böyle sürükledi

Tayvan'ı Sinlaku Tayfunu vurdu. ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi de kayıp. Bu büyük afet, doğanın gücünü bir kez daha ortaya koydu. Nantu bölgesinde, doğa turizmiyle ünlü Lushan'da 7 katlı bir otel, şiddetli rüzgar ve temelini vuran sel sularına daha fazla dayanamayıp yıkıldı ve kendini selin akıntısına kapılıp sürüklendi.



Yetkililer, tayfunun şiddetli yağmura ve nehir sularının kabarmasına yol açtığını belirterek, felakette 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu söyledi. Taçia nehrinin üzerindeki köprünün dün yıkılması sonucu 2 aracın nehir sularına karıştığı, kayıp kişiler için arama çalışmaları yürütüldüğü kaydedildi.