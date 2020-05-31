Tayfun Korkut'tan Fenerbahçe açıklaması

Uzun süredir Almanya’da önemli kulüplerin başında görev alan ve son olarak Stuttgart ile Bundesliga’da başarılı bir performans ortaya koyan Tayfun Korkut geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı.

S Sport canlı yayınında merak edilenleri yanıtlayan Korkut hakkında çıkan Fenerbahçe iddilarına da cevap verdi. 46 yaşındaki çalıştırıcı “Türkiye’de bir takım çalıştırmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Kulübün ve benim düşüncelerimin bir araya gelmesi lazım. Onu sağlayabilirsek her şey olabilir” cevabını verdi.

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra adı ciddi şekilde Fenerbahçe ile anılmaya başlayan Tayfun Korkut o iddialara şöyle yanıt verdi; “Fenerbahçe ile görüşmedim. Teklif de almadım. Herhangi bir yorum da yapmadım. Fenerbahçe camiasına karşı büyük bir saygım var çünkü. Herhangi bir spekülasyona yol açmak istemediğim için bu konuda yorum yapmam doğru olmaz”