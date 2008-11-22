TAYAD'dan açlık grevi

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyesi bir grup, Adalet Bakanlığının "Sohbet Genelgesi"nin cezaevlerinde uygulanması için 2 günlük açlık grevi başlattı.

Çeşitli illerden gelen TAYAD'lılar, Abdi İpekçi Parkı'nda bir araya geldi. Burada, halaylar çekerek sloganlar atan grup, Adalet Bakanlığının 22 Ocak 2007 yılında yayımladığı ve "Sohbet Genelgesi" adı verilen "mahkumlara sohbet hakkı tanınmasını" öngören genelgenin cezaevlerinde uygulanmasını isteyen pankartlar taşıdı.

TAYAD'lılar adına konuşan Ahmet Kulaksız, Adalet Bakanlığının yayımladığı genelgeyi uygulamamasının hukuk devleti ilkesiyle çeliştiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in sorumluluğunu yerine getirerek bu genelgeyi uygulatmasını isteyen Kulaksız, "Cezaevinde bulunan çocuklarımız 7 yıldır sürdürdükleri ölüm orucuna bu genelge nedeniyle son verdi. Ancak genelgeyi çıkaranlar sözlerinde durmadı. Tehdit için söylemiyorum ama gerekirse yeniden ölüm orucuna başlanır ve bedeller ödenir" diye konuştu.

Kulaksız, çeşitli illerden 115 kişiyle Ankara'ya geldiklerini, 24 Kasım Pazartesi günü öğle saatlerine kadar açlık grevi yapacaklarını bildirdi. Kulaksız, Pazartesi günü Adalet Bakanı Şahin'le görüşmek için girişimde bulunacaklarını da kaydetti.



DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgülü de ölüm oruçlarının kendi sendikaları, KESK, TMMOB ve Tabipler Odası gibi sivil toplum örgütlerinin girişimi ve Adalet Bakanlığının yayımlandığı genelgeyle sonlandırıldığını belirterek, bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Görgülü de bazı sivil toplum örgütleriyle birlikte Bakan Şahin'den randevu istediklerini sözlerine ekledi.

