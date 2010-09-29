-TAYAD ÜYELERİNİN YÜRÜYÜŞÜNDE OLAY ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Cezaevlerindeki tecridin kaldırılması için 18 Eylülde İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe geçen Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyelerinden bazıları, Ankara'da basın mensuplarına saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri eşliğinde Gazi Mahallesi'nden geçiş yapan TAYAD üyeleri, burada bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Abdi İpekçi Parkı'nda yapacakları eylem için Celal Bayar Bulvarı'ndan güvenlik önlemleri eşliğinde geçen bazı grup üyeleri, burada kendilerini görüntüleyen İHA kameramanı M.V'ye sivil polis zannederek saldırdı. M.V'nin ardından İHA muhabiri B.C'ye de saldıran gruptakilere polis müdahale etti. Olayın ardından grubun yürüyüşlerine devam etmesine izin vermeyen polis, basın mensuplarına saldıranların gözaltına alınacağını ve grubun diğer üyelerinin dağılması yönünde anons yaptı. Gruptakilerin dağılmaması ve slogan atmaya devam etmeleri üzerine polis, aralarında basın mensuplarına saldıranların da bulunduğu TAYAD üyesi yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı.