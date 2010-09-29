T24 LogoT24 Logo
Gündem

TAYAD ÜYELERİNİN YÜRÜYÜŞÜNDE OLAY ANKARA (A.A)

29 Eylül 2010 22:21

-TAYAD ÜYELERİNİN YÜRÜYÜŞÜNDE OLAY ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Cezaevlerindeki tecridin kaldırılması için 18 Eylülde İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe geçen Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyelerinden bazıları, Ankara'da basın mensuplarına saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri eşliğinde Gazi Mahallesi'nden geçiş yapan TAYAD üyeleri, burada bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Abdi İpekçi Parkı'nda yapacakları eylem için Celal Bayar Bulvarı'ndan güvenlik önlemleri eşliğinde geçen bazı grup üyeleri, burada kendilerini görüntüleyen İHA kameramanı M.V'ye sivil polis zannederek saldırdı. M.V'nin ardından İHA muhabiri B.C'ye de saldıran gruptakilere polis müdahale etti. Olayın ardından grubun yürüyüşlerine devam etmesine izin vermeyen polis, basın mensuplarına saldıranların gözaltına alınacağını ve grubun diğer üyelerinin dağılması yönünde anons yaptı. Gruptakilerin dağılmaması ve slogan atmaya devam etmeleri üzerine polis, aralarında basın mensuplarına saldıranların da bulunduğu TAYAD üyesi yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24