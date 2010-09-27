-TAYAD ÜYELERİ YENİDEN YOLA ÇIKACAK KIZILCAHAMAM (A.A) - 27.09.2010 - Cezaevlerindeki tecridin kaldırılması için 18 Eylülde İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe geçen ve iki gündür Ankara il sınırında bekleyen Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyeleri yürüyüşlerine devam edecek. Bolu'da yaşanan olayların ardından 26 kişiden oluşan grup, polis tarafından otobüslerle Ankara il sınırına getirildi. İki gündür jandarma nezaretinde bekleyen TAYAD üyelerinin bu sabah yeniden yola çıkacağı öğrenildi.