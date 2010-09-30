Tavukta da bakteri çıktı

T24- Sektörde önemli paya sahip şirketlerin ürettiği tavuklarda ‘salmonella’ ve ‘listeria’ bakterilerinin olduğu iddiası, tüketicileri korkuttu.





Sanayiciler dünyada üretilen tüm tavuklarda salmonella bakterisinin bulunduğunu iddia ederken, uzmanlar ise tavukların çiğ ya da az pişmiş yenilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Dün, bir gazetede yer alan haberde, market raflarından alınan Banvit, Er Piliç, Bey Piliç ve CP Piliç’in ürünlerinde salmonella ve listeria bakterilerine rastlandığı dile getirildi.





Konuyla ilgili olarak konuşan Banvit Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Görener, dünyada üretilen tüm tavuklarda salmonella bakterisi bulunduğunu savundu. Bu nedenle tüm ambalajların üzerinde “Pişirerek yiyin” ibaresinin yer aldığını ifade eden Görener, şunları söyledi: “Türkiye dışındaki ülkelerde yapılan denetimlerde salmonella, çiğ ette değil pişmiş ette aranır. 2 binin üzerinde farklı salmonella bakterisi var. Hem salmonella hem de listeria bulunan tavuklar piştiğinde, bu bakteriler yok olur.”



‘İhracatı etkileyecek’



CP Grup Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nezih Gençer de numunelerin nereden alındığı, miktarı ve salmonellanın türünün haberde yer almadığını kaydederek, bunun ciddi bir suçlama olduğunu söyledi.





Türkiye’de tavukçuluk sektöründeki üretim tesislerinin kalite bakımından Avrupa seviyesinde olduğunu anlatan Gençer, “Tarım Bakanlığı yetkilileri, 6 ayda bir bizleri denetleyerek sertifika veriyor. Salmonella bakterisi bütün hayvanlarda görülüyor. 2-3 çeşidi gıda zehirlenmesine yol açıyor fakat bu tipler bile et ısıl işlem gördüğünde kayboluyor” dedi. AB kriterlerine göre 100 örnekten 14’ünde salmonella bulunmasının ‘kabul edilebilir’ olduğunu kaydeden Gençer, şöyle devam etti: “Tabii ki bizim de AB’nin de hedefi bu bakterinin oranını minimuma indirmek; fakat bu mümkün değil. Tam da Avrupa’ya ihracat ön izni aldığımız bu dönemde, tüketicilerin bu şekilde korkutulması, tüm sektörün faaliyetlerini olumsuz etkileyecek.”





Bey Piliç Genel Müdürü Sait Koca da bakteri sayısını ‘0’a indirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, “Listeria ise çok zayıf bir bakteri. Araştırma ve denetimler pişmiş ürünlerin üzerinde yapılmalı. Avrupa standartlarının üstünde bir üretim tesisimiz var. İnsan sağlığına zararlı bir üretim yapmamız mümkün değil” dedi.



‘Marketlerden kaynaklanmış olabilir’



Er Piliç Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ericek, salmonella bakterisi bulunan etlerde bunun zararlı türlerini tespit etmenin önemli olduğunu belirtti. Türkiye’de tavukçuluk sektörünün Avrupa Birliği standartlarında üretim yaptığını vurgulayan Ericek, “Tarım Bakanlığı bugüne kadar 800 numunemizi denetledi; hiçbirinde insan sağlığını etkileyen bir bakteri bulunmadı. Bu ürünlerin dağıtıldığı marketler ya da depolarda ürünlerin yeterli ısıda bulunmamasından dolayı bu bakteriler oluşmuş olabilir” diye konuştu.



‘Tavuğu 80 derecede pişirin’



İstanbul Üniversitesi Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Necla Aran, ısıl işlem görmüş tavuklarda salmonella ve listeria bakterilerinin öldüğünü dile getirerek, özellikle fırınlarda pişirilen tavuklar konusunda tüketicileri uyardı. Tavuk haşlandığında su kaynadığı için bakterilerin de yok olduğunu ifade eden Aran, sözlerine şöyle devam etti: “Buna karşın fırında pişen tavukta, fırının orta noktasındaki sıcaklığın en az 75-80 derece olması gerekir. Eve pişmiş olarak alınacak hindi ve tavukta, kaç derecede piştiği mutlaka sorulup ondan sonra alınmalıdır” dedi. Markette bulunan etlerdeki bakterilerin diğer etlere de bulaşabileceğinin altını çizen Aran, sıcaklığın artmasının buna neden olabileceğini ifade etti.



