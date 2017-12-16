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Tavuklu pilavdan zehirlenen 39 kişi hastanelik oldu

Ruhan YALÇIN-Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 39 kişi 'Kutlu Doğum Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda dağıtılan tavuklu pilav nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıl

16 Aralık 2017 20:45

Ruhan YALÇIN-Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 39 kişi \'Kutlu Doğum Haftası\' etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda dağıtılan tavuklu pilav nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi\'nde Prof. Dr. Osman Öztürk İmam Hatip Ortaokulunda dün akşam \'Kutlu Doğum Haftası\' nedeniyle etkinlik düzenledi. Programın sonunda katılanlara bir dernek tarafından tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Tavuklu pilav yediği belirtilen 13\'ü okulun öğrencisi 39 kişi Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle başvurarak tedavi altına alındı. Bir süre hastanede tedavi gören 39 kişi daha sonra taburcu edildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, pilavı yapan F.E.\'nin ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürlüğü de incelenmesi için tavuklu pilavdan örnek aldı.

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