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TAVUKLU PİLAVDAN 52 İŞÇİ ZEHİRLENDİ KOCAELİ (A.A)

03 Mayıs 2011 13:52

-TAVUKLU PİLAVDAN 52 İŞÇİ ZEHİRLENDİ KOCAELİ (A.A) - 03.05.2011 - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiği iddia edilen bir inşaat firmasında çalışan 52 işçi, hastanelere kaldırıldı.  Barış Mahallesi'nde çalışma yapan taşeron bir inşaat firmasının işçileri, akşam saatlerinde mercimek çorbası ve tavuklu pilav yedi.  Gece saatlerinde fenalaşan işçilerden 27'si Gebze Fatih Devlet Hastanesine ve 25'i de Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan işçilerden bir bölümünün taburcu edildiği, bazılarının ise gözetim altında tutulduğu bildirildi. 

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