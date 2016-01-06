Bakanlık yasağı erteledi; tavuklar tavuk, balıklar balık yemeye devam edecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, aynı türden hayvanların gövdeleri veya parçalarından elde edilen işlenmiş hayvan proteinleri ile beslenmesine ilişkin yasağı, 1 yıl daha erteledi. Tavukların, tavuk parçalarından; balıkların balık parçalarından üretilen işlenmiş hayvan proteinleriyle beslenmeye devam edecek.

2011 yılında yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği’yle yürürlüğe girmesi gereken yasağın 5 yıldır ertelendiği bildirildi.

Hürriyet’ten Aysel Alp’ın haberine göre tavukların, tavuk parçalarından; balıkların balık parçalarından elde edilen işlenmiş hayvan proteinleriyle beslenme yasağı yine yürürlüğe giremedi. 5 yıl önce getirilen yasak, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olmasına karşın, bugün yeni bir erteleme geldi. Böylece 1 Ocak 2017'ye kadar tavuklar tavuk etini, balıklar balık etini yemeye devam edecek.

Yönetmelik 2011'de yayımlanmıştı

Bakanlık, halk ve hayvan sağlığına, gıda ve yem güvenilirliğine yönelik riskleri engellemek veya asgariye indirmek amacıyla insan tüketimine sunulmayan hayvansal yan ürünler ile bunların türev ürünlerinin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla 2011 yılında İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği yayımlamıştı.

Yönetmelik kapsamında 'Kürk hayvanları hariç karasal hayvanlar ile çiftlik balıklarının' aynı türden hayvanların gövdeleri veya parçalarından elde edilen işlenmiş hayvan proteinleri ile beslenmesi yasaklanmıştı. Ancak bu yasağın yürürlük tarihi 1 Ocak 2016 olarak belirlenmişti.

“Ayakta zor duruyoruz”

Kanatlı sektörünün bastırmasıyla Bakanlık, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle 'yasağı' 1 Ocak 2017 tarihine erteledi.

Sektör yetkilileri Türkiye’de oluşan 1 milyon ton tavuk sakatatından 300 bin ton tavuk yemi elde ettiklerini belirtirken, "Atığın bertaraf edilmesini sektör olarak kaldıramayız. Zaten ayakta zor duruyoruz. Bir de bertaraf tesisleri yapmak için para harcayamayız. Bunu yapmasak bile oluşan yem açığını kapatmak için 450 bin tonluk soya yemi ithal etmek zorunda kalacağız. Bu yemin tonu 1100 TL” diyorlar.