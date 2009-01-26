Tavuk etinde yaşanan fiyat dalgalanmalarına rağmen, yumurta sektöründe fiyatlar son üç yılda üç kat arttı. Haftada 100 tır ihracat yapan sektör 360 adet koliyi 33-38 dolardan satıyor.



Tavuk etinde yaşanan fiyat dalgalanmalarına rağmen, yumurta sektörü temsilcileri artan fiyatlardan memnun.



Sektör temsilcileri yumurta fiyatlarının son 3 yılda 3 kat arttığını belirtirken, özellikle Arap pazarının üreticileri sevindirdiğini belirtiyor.



Beyza Piliç Genel Koordinatörü Necmettin Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tavuk sektörünün düşen fiyatlar nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldan bu yana üreticisini üzdüğünü ancak aynı durumunun yumurta sektöründe yaşanmadığını söyledi.



Tavuktan bağımsız olan sektörde çok fazla üretici firma olduğuna dikkati çeken Çalışkan, çoğu firmanın da komşu ülkelere ihracat yaptığını belirtti.



Son yıllarda kuş gribinin yaşanmaması nedeniyle komşu ülkelere ihracatın da sekteye uğramadığını ifade eden Çalışkan, "2006'da tanesi 50 kuruş olan yumurta bugün 145 kuruşa alıcı buluyor" dedi.



Yumurtanın fiyatını komşu ülkelerin piyasasının belirlediğini anlatan Çalışkan şunları kaydetti:



"Geçen yıl kuş gribi söylentileri nedeniyle kısa süreli kapanan pazarlar mayıs ayında yeniden açıldı. Bunlardan Irak, Türkiye'deki üreticiler için en büyük pazar durumunda. Bunun yanı sıra Suriye, İran gibi diğer Ortadoğu ülkeleri ile Bulgaristan, Romanya diğer büyük pazarlar içinde yer alıyor. Haftada 100 TIR'a yakın ihracat gerçekleştiren sektör temsilcileri 360 adet bulan koliyi 33-38 dolar arasında satabiliyor. Tavuğun zarar ettirmesine rağmen, yumurta önemli döviz girdisi sağlıyor. Yani tavuklar döviz yumurtluyor."



Çalışkan ihracatta aracı firmaların ortadan kalktığını, firmaların Türkiye'ye gelerek ticaret bağlantılarını doğrudan yaptıklarını bunun da sektöre daha fazla girdi sağladığını bildirdi.



‘Yumurtaları tavuk eti satan iş yerlerinden alın’



Necmettin Çalışkan, yeni yılla yumurtalara tarih mührü basma zorunluluğu getirildiğini bunun ise perakende satışa sunulan yumurtada streç naylon ambalaj zorunluluğu gibi sektörü sıkıntıya soktuğunu bildirdi.



Uygulamanın yumurtaya zarar vereceğini savunan Çalışkan, "Üreticilere ek maliyet ve işçilik olarak yansıyan uygulama, yumurtanın içini zedelediği gibi raf ömrünü de kısaltır" dedi.



Son yıllarda üreticisini sevindiren yumurta sektörünün çoğu market tarafından kampanya ürünü olarak kullanıldığını belirten Çalışkan, "Yumurta kampanya ürünü olmaktan çıkarılıp sağlıklı doğal beslenmenin temel ürünü olduğu benimsenmelidir" dedi.



Çalışkan, tüketicilerden yumurtalarını tavuk eti satan iş yerlerinden almalarını da istedi.

