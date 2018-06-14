Tavuk yumurtası üretimi Nisan'da aylık yüzde 3.3 geriledi

İstanbul, 14 Haziran (DHA) - Tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3.3 azalarak 1.6 milyar adede gerilerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.4 arttı. Tavuk yumurtası üretimi Mart’ta 1.7 milyar adet, Nisan 2017’de ise 1.5 milyar adet olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Kümes Hayvancılığı Üretimi, Nisan 2018” verilerine göre;