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Ekonomi

Tavuk yumurtası üretimi Eylül'de 1.6 milyar adete yükseldi

İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1

13 Kasım 2018 13:31

İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.1 artışla 1.6 milyar adete yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, kesilen tavuk sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.4 arttı.
Eylül ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 5.1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.7 yükseldi.
Tavuk eti üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2.4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.1 ve hindi eti üretimi de aylık yüzde 8,2, yıllık yüzde 30.5 arttı.
Böylece aynı dönemde, tavuk eti üretimi 165 bin 953 tona, hindi eti üretimi ise 5 bin 892 tona çıktı.

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