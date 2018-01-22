Tavuk yetiştiricileri, maliyetlerdeki artış nedeniyle dertli

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA Tavuk Yetiştiricileri Birliği (MAYTEB) Başkanı İsmail Hakkı Kırlı, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle üretim yapamaz hale geldiklerini söyledi. Broiler tavuk üreticilerinin bankaların ve entegre tesislerin oyuncağı haline geldiğini belirten Kırlı, sorunlarına çözüm bulunmaması halinde üretim durdurma kararı alacaklarını söyledi.

Manisa\'da broiler tavuk yeştiricileri, yılbaşı itibari ile elektrik, işçilik, kömür ve çeltik gibi üretim girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle sıkıntıda olduklarını belirtti. Manisa Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Hakkı Kırlı, bir grup tavuk üreticisi ile Akhisar\'daki Birlik binası önünde basın açıklaması yapıp, sorunlarını dile getirdi, yetkillerden çözüm için destek istedi. Kırlı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklara, tavuk entegre tesislerine ve kömür şirketlerine kadar her yere sıkıntılarını ilettiklerini belirtip, \"Birlik olup, birlikte yürürsek, ancak o zaman bu sorunlarımaz çare bulabiliriz. Bakanlıklardan hepsine tek tek teklif gönderdik. Randevular çıktı. Önümüzdeki hafta gidip, bakan ve milletvekillerimiz ile görüşme yapacağız. Öncesinde sorunlarımızı kamuoyuna da duyurmak istedik. Entegre tesisler bize daha fazla yaklaşmazlarsa, Manisa bölgesindeki tavuk üreticileri olarak üretim durdurma kararı adık. Kararımız kesindir\" dedi.

\'ÜRETİCİ, BANKALARIN VE ENTEGRELERİN OYUNCAĞI HALİNE GELDİ\'

Manisa Tavuk Yetiştiricileri Birliği Üyesi Ali Rıza Şakrak da Birlik olarak, broiler tavuk popülasyonu bakımından yıllık 260 milyonu aşan üretimi, 1500\'e yakın üreticisi ve 2 milyon metrekarelik üretim alanıyla tavukçuluğun başkenti olduğunu belirttiği Manisa\'yı temsil ettiklerini söyledi. Broiler tavuk yetiştiricilerinin temel gider kalemlerine gelen büyük zamların üreticileri zor duruma düşürdüğünü vurgulayan Şakrak, şunları söyledi:

\"Neredeyse üretim yapamaz hale geldik. 2018 yılı başı itibarıyla elektriğe yüzde10, işçiliğe yüzde 15, soğuk kış günlerinde kümesleri ısıttığımız kömüre yüzde 50 ve çeltiğe (kavuz) yüzde 100 zam gelmiştir. Broiler tavuk üreticisi bu şartlar altında üretim yapamaz duruma düşmüş, bankaların ve entegrelerin oyuncağı haline gelmiştir. Entegrelerin ödeme dönemlerini ve üretim ücretlerini istedikleri gibi değiştirmeleri ve hükümetin temel girdilerde yaptığı orantısız zamlardan dolayı üreticimiz finansman sıkıntısı çekmekte ve bankalara mecbur hale gelmektedir.\"

TALEPLERİNİ SIRALADI

Şakrak, sorunlarının çözümü için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak\'a seslenip şu taleplerde bulundu:

\"Üretim girdilerine yapılan zamlar geri çekilmeli ya da makul hale getirilmelidir. Üreticiler, elektrik borcunu tıpkı diğer çiftçiler gibi üretim dönemlerine göre vadeli yapabilmelidir. Entegreler girdi maliyetlerini göz önünde bulundurarak yeni üretim fiyatları belirlemeli ve üreticilerin hak edişleri zamanında ödenmelidir. Bu haklı taleplerimizin karşılanması için bu hafta içinde hükümet nezdinde bakanlarımızla ve entegrelerin yöneticileriyle bir araya gelip sorunlarımıza çare bulmaya çalışacağız.\"

Manisa Tavuk Yetiştiricileri Birliği\'nin açıklamasına İzmir Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Dinçer Aktaş, Balıkesir Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Duran, Uşak Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Necdet Özen, Çanakkale Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sezai Özer ve yönetim kurulu üyeleri de katılarak destek verdi.



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