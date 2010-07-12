Tavuk ihracatı arttı

T24- Türkiye'nin kanatlı eti ve sakatatı ihracatı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak, 86 milyon doları geçti. Uzak Doğu ülkelerinin ilgi gösterdiği tavuk ayağında ise yüzde 73'e ulaşan dikkat çekici bir artış gerçekleşti.



Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği (BESD-BİR) verilerine göre, 2005 yılının sonlarına doğru görülen ve sektöre büyük zarar veren kuş gribini atlatan sektörün ihracatı, 2007'den itibaren sürekli arttı.



2006'da 28 milyon 187 bin dolar olarak gerçekleşen sektör ihracatı, 2007'de 44 milyon 411 bin dolar, 2008'de 87 milyon 269 bin dolar, 2009'da ise rekor seviye olarak 152 milyon 594 bin dolara çıktı.



İhracatta artış eğilimini sürdüren sektörün çiğ kanatlı eti ihracatı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak, 86 milyon 852 bin dolara ulaştı.



En büyük paya sahip tavuk etinin ihracatı, yüzde 22 artışla 67 milyon 862 bin dolara çıktı.



2008 yılında sektörün girdiği ve ihracatta adeta patlama yaşanmasını sağlayan Irak pazarı, bu yıl da önemini korudu. Irak'a yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ihracat, 40 milyon 788 bin dolardan 52 milyon 771 dolara yükseldi.



Irak'ı, 4 milyon 719 bin dolarla Azerbaycan, 2 milyon 945 bin dolarla Tacikistan, 1 milyon 731 bin dolarla Vietnam izledi.



UZAK DOĞU'YA 18 MİLYON DOLARLIK TAVUK AYAĞI YEDİRİYORUZ



Uzak Doğu ülkelerinin ilgi gösterdiği diğer önemli ihraç kalemi tavuk ayağında ise yüzde 73'e ulaşan dikkat çekici bir artış gerçekleşti.



Vietnam, Hong Kong, Çin ve Tayland'a yapılan toplam tavuk ayağı ihracatı, 18 milyon 321 bin dolara ulaştı. Bu ülkeler arasında Vietnam, 12 milyon 712 bin dolarla tavuk ayağı ihracatında aslan payını aldı. Bu ülkeyi, 5 milyon 513 bin dolarla Hong Kong izledi.



HİNDİ ETİ İHRACATI YARI YARIYA AZALDI



Hindi eti ihracatında ise yarıya yarı düşüş yaşandı. Türkiye'nin yılın ilk yarısında hindi eti ihracatı, 769 bin dolardan 339 bin dolara düştü. Bu düşüşte, Azerbaycan'a yapılan ihracatın 495 bin dolardan 46 bin dolara düşmesinin büyük payı bulunuyor. 133 bin dolarla en fazla hindi eti ihracatı yapılan ülke olan Tacikistan'ı, 103 bin dolarla Irak izliyor.



Türkiye, geçen yılın ilk 6 ayında, tavuk etinde 55 milyon 350 bin, tavuk ayağında 10 milyon 531 bin dolar olmak üzere, çiğ kanatlı etinde toplam 66 milyon 671 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.