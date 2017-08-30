Tavuk eti yüzde 20 zamlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer alan ortalama fiyatlara göre, geçen yıl temmuzda 8,3 lira olan tavuk etininin kilogramı bu yılın aynı ayında yüzde 20,5 artışla 10 liraya yükseldi.

Aynı dönemde koyun eti kilogram fiyatı yüzde 28,14'lük yükselişle 43,65 liraya çıkarken, dana eti kilogram fiyatı da yüzde 15,07 artarak 43,77 lira oldu.

Öte yandan geçen yıl tavuk etinin kilogram fiyatlarında Kurban Bayramı dolayısıyla eylül ve ekim aylarında düşüş meydana gelmiş; ağustosta 8,08 lira olan tavuk etinin kilogram fiyatı eylülde yüzde 7,7 düşerek 7,45 liraya gerilemişti. ekim ayında da bir önceki aya göre yüzde 1,8 düşen beyaz et fiyatları 7,3 lira olmuştu.

Sektöre ilişkin değerlendirmede bulunan Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, kesilecek kurbanlardan dolayı vatandaşın dolabına et gireceği için Kurban Bayramı'ndan sonra geçici bir süre tavuk eti satışlarında biraz gerileme olacağını, ancak okulların açılmasıyla sektör için de sezonun başlayacağını söyledi.

Koca ayrıca, bu yılın 6 aylık döneminde tavuk eti sektörünün büyüdüğünün altını çizerek, söz konusu dönemde beyaz et ihracatının yaklaşık yüzde 20 artış gösterdiği bilgisini verdi.