-TAVUK DÖNERDEN 50 KİŞİ ZEHİRLENDİ RİZE (A.A) - 14.09.2010 - Rize'de merkeze bağlı Gündoğdu beldesinde bir düğünde ikram edilen tavuk dönerden yiyen 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam beldedeki bir düğün salonunda konuklara tavuk döner ikram edildiğini, gece yarısına doğru ikramdan yiyen bazı vatandaşların karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Şu ana kadar 50 kişinin hastanede tedavi altına alındığını ifade eden Tepe, ''Bu kişilerde besin zehirlenmesi bulgusuna rastladık. Genel durumları iyi, 45 kişiyi taburcu ettik. 5 kişinin ise tedavisi sürüyor. Önemli bir sorun yok'' dedi. Düğüne 500'ün üzerinde katılım olduğunu kaydeden Tepe, ikramdan yiyenlerin benzer şikayetleri olması durumunda doktora başvurmalarının önemli olduğunu vurguladı. Damat Emre Köse'nin babası Ali Köse de oğlu ile gelini Ayşe Budak için dün akşam yaptıkları düğünün dağılmasından yarım saat kadar sonra düğüne katılan bazı kişilerin hastaneye gittiklerini duyduğunu, bunun üzerine kendisinin de hastaneye geldiğini söyledi. Düğüne katılanların yedikleri tavuk dönerden zehirlendiklerini öğrendiğini ifade eden Köse, ''Düğün salonu sahiplerinden şikayetçi olacağım. İnsanların sağlığı ile oynanmış. Böyle bir şey olmamalı. Tavukların alındığı yerde inceleme yapılması lazım. Ama salonun sahibi tavukları nereden aldığını hatırlamadığını söylüyor'' diye konuştu.