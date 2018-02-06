Tavuk çaldığı iddiasıyla gözaltında

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra ilçesinde komşusunun tavuklarını çalıp satmaya çalıştığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Olay Gümüşyaprak Mahallesi\'nde meydana geldi. K.Ş., iddiaya göre komşusu A.G.\'nin kümesinde bulunan 26 tavuğu çaldı. Tavukların sahibi A.G. hırsızlıkla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giderek, suç duyurusunda bulundu. Konu ile ilgili çalışma başlatan ekipler, aynı mahallede yaşayan K.Ş.\'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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