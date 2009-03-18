Tavuğa 'başçavuş' dedi yandı

Polisiye dizi ’Gece Gündüz’de, elindeki tavuğa "Başçavuş" diyen Dolandırıcı Sipsi rolündeki Bülent Şakrak ile yapımcı Mehmet Bülent Altıoklar hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan dava açıldı.



Hamamcılardan, bakkallardan, hemşirelerden, çobanlardan sonra başçavuşlar da, Kanal D’deki ’Gece Gündüz’ dizisindeki bir tavuğa ’Başçavuş’ denilmesinden rahatsız olarak dava açtı.



Dizide, Dolandırıcı Sipsi rolündeki Bülent Şakrak, 22 Ağustos 2008 günü, senaryo gereği kucağında bulunan tavuğa dönerek "...Başçavuş. Alınıyor hayvan... Yok valla eğitimli bir tavuktur kendisi, sizden eğitimli olmasın..." diyor. Konya ve Amasya’da görev yapan iki başçavuş, Bülent Şakrak ile Mehmet Bülent Altıoklar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, soruşturma sonunda Bülent Şakrak ile Mehmet Bülent Altıoklar hakkında dört aydan iki yıl sekiz aya kadar hapis istemiyle dava açtı.



İddianamede Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan tüm başçavuşların hedef alındığı belirtildi. Ayrıca oyuncuların gösterdikleri tavır, konuşma üslupları ve mimikleri bütün olarak ele alındığında, Anayasanın basın yayın kuruluşlarına tanıdığı görüş ve düşünce açıklama, eleştiri getirme hakkını, hukuka aykırı olarak kullandıkları iddia edildi.



Bülent Şakrak ile Mehmet Bülent Altıoklar, Bakırköy Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

