Tavşanlı'nın 'Halil'leri koruma talep etti

Kütahya Tavşanlı'nın Çukurköy Mahallesi’nde son 1 yılda trafik kazalarında Halil isimli 4 kişi ölmesi üzerine mahallede bulunan 74 Halil ismindeki vatandaş koruma talep etti. Dün (25 Kasım 2017) yaşadığı trafik kazasından yaralı kurtulan Halil Erol, 4 Halil isimli mahallelinin aynı yerde trafik kazasından öldüğünü, herkesin bu durumdan endişe duyduğunu belirterek, Devlet, Halilleri korumaya alsın" dedi. Her yere yürüyerek gittiğini söyleyen Erol, "Şimdi araca binmiyorum, mecbur olmadıkça sokağa çıkamıyorum" ifadesini kullandı

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberi şöyle:

Çukurköy, Kütahya’nın Tavşanlı İlçesi’ne 3 kilometre uzaklıkla bir mahalle... 5 bin nüfuslu mahallenin adı, son 1 yılda meydana gelen trafik kazalarıyla anılmaya başlandı. Tavşanlı yolu üzerinde cuma ve cumartesi günleri meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 genç hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin birçok ortak noktası var. En önemlisi hepsi Çukurköylü ve hepsinin adı Halil. Ayrıca aynı yol üzerinde kaza geçirdiler ve aynı ilkokuldan mezun oldular.

2 yıl içinde hiç trafik kazasının yaşanmadığı bölgede, tedirginlik yaratan kazalar zinciri 1 yıl önce başladı. 22 yaşındaki Halil İbrahim Akın, cuma gecesi otomobiliyle ilerlerken kaza geçirdi. Ağır yaralanan Akın, hastanede öldü.

2 ay sonra bir cumartesi gecesi, aynı yolda araç kullanan 2 çocuk babası 25 yaşındaki pazarlamacı Halil Yaman kaza yaptı, o da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki Halil’i toprağa veren mahalleli, 1 ay sonra gelen haberle adeta şoke oldu. Bu kez motosikletiyle giden 19 yaşındaki lise öğrencisi Halil Yavuz ve arkadaşı Ali Can’a cuma gecesi saat 04.00’te traktör çarptı. İki arkadaş da hastanede can verdi.

"Halil, Cumaya dikkat!"

Halil ismini taşıyan kişilerin aynı yerde, aynı günler ve saatlerde hayatlarını kaybetmesi mahalleli için sıradan birer kazaydı. Taa ki, 2 hafta önce 60 yaşındaki Halil Erol’un yaşadığı kazaya kadar. 2 hafta önce aynı caddedeki kazada Erol yaralandı, 63 yaşındaki eşi Nazife Erol hayatını kaybetti. Nazife Erol’un cenaze namazı kılınırken bir vatandaş, “Neler oluyor ya? Halil’ler kazada ölüyor” deyince herkes tedirgin oldu. O günden sonra mahallede Haliller’in ölmesi konuşulmaya başlandı. Hatta “Halil dikkat! Cuma-cumartesi araç kullanma, Tavşanlı yoluna çıkma” ve “Haliller’i devlet korumaya alsın” diye espri yapılmaya başlandı. Köyde yaşayan ve ismi Halil olan 74 vatandaşın bazıları kara kara düşünüyor “Ya ben de ölürsem” diye... Çukurköy sakinleri şimdi bu kazaların tesadüf mü, yoksa kader mi olduğuna kafa yoruyor. Aralarında para toplayan mahalleli, “İnşallah kazalar olmaz” diyerek kurban kesti.

"Artık her yere yürüyorum"

En büyük korkuyu yaşayan ise son kazada eşini kaybeden Halil Erol. Erol şunları kaydetti:

“Ben kaza yapana kadar hiç fark etmedik. Sonrasında, ‘Halil’lere bir şeyler oluyor’ demeye başladık. Şimdi araca binmiyorum, mecbur olmadıkça sokağa çıkamıyorum. Her yere yürüyerek gidiyorum. Hangi Halil’le görüşsem korku ve endişe içinde.”

Mahallede Halil ismini taşıyanların bazıları ise yaşananlara tesadüf ve kader olarak bakıyor. Kazalar için “Alın yazısı” diyen 70 yaşındaki emekli Halil İbrahim Para “Üst üste Halil ismini taşıyanların ölmesi ilginç. Ama alın yazısı” derken çaycılık yapan Halil Kahraman da ilk başta tedirginlik yaşadığını ama tesadüf olduğunu söylüyor.

Bu haber Habertürk'te yayımlanmıştır.