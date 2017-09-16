Tavşanlı'da engelliler polis oldu

Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesi\'nde bir grup engelli polis kıyafeti giyip, bir gün süreyle temsili polis oldu.

Tavşanlı Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyazay Engelliler Derneği\'nin işbirliği ile 8 engelliye bir gün süreyle polislik yaptırıldı. Aralarında ortopedik engellilerin de bulunduğu 8 engelli ilk olarak götürüldükleri Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde polis kıyafeti giydi. İlçe Emniyet Müdürü Turgay Temel\'i ziyaret eden engelliler daha sonra Olay Yeri İnceleme Şubesi ile çeşitli birimleri gezdi. Engelliler son olarak trafik denetimine katıldı. Polis memurları ile birlikte araçları durduran engelliler sürücüleri kuralara uyma ve emniyet kemeri takma konusunda uyardı.

Engelliler yol uygulaması yaptığı sırada Domanil İlçesi\'ndeki orman yangının soğutma çalışmaları yerinde izleyip Kütahya kent merkezine dönmekte olan Vali Ahmet Hamdi Nayir da engellileri görünce aracını durdurdu. Makam aracından inen Vali Nayir engellilerle sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beyazay Engelliler Derneği yetkilileri Ali Rıza Soyaslan ile Fatih Paşal, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Temel\'e çiçek ve teşekkür belgesi verdi. Ali Rıza Soysal, \"Engelli kardeşlerimiz bir günlük temsili polis oldu. Polislerimiz bizlerin can ve mal güvenliğini sağlıyor. Bizler de her zaman onların yanındayız\" dedi.



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