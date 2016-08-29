T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tavşan, esrar için evden kaçtı

“Onu takip ettiğimde terk edilmiş bir evdeki, tuhaf yeşil bir bitkiyi yediğini gördüm”

29 Ağustos 2016 22:11

Peru’nın Huaura eyaletindeki bir evde bulunan Pinpon isimli tavşan, esrar yiyebilmek için terk edilmiş haldeki bir eve kaçtı. Peru’da yerel basına konuşan bir ev sahibi, tavşanının bir gün evden kaçtığını, ancak döndükten sonra daha oyuncu bir hal aldığını fark etmesinin ardından onu takip etmeye başladığını söyledi.

​Ev sahibi “Onu takip ettiğimde terk edilmiş bir evdeki, tuhaf yeşil bir bitkiyi yediğini gördüm” dedi. Bitkinin esrar olduğunun anlaşılmasının ardındansa olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve esrar ortadan kaldırıldı. 

 

ETİKETLER

tavşanesrar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24