Tavşan, esrar için evden kaçtı

Peru’nın Huaura eyaletindeki bir evde bulunan Pinpon isimli tavşan, esrar yiyebilmek için terk edilmiş haldeki bir eve kaçtı. Peru’da yerel basına konuşan bir ev sahibi, tavşanının bir gün evden kaçtığını, ancak döndükten sonra daha oyuncu bir hal aldığını fark etmesinin ardından onu takip etmeye başladığını söyledi.

​Ev sahibi “Onu takip ettiğimde terk edilmiş bir evdeki, tuhaf yeşil bir bitkiyi yediğini gördüm” dedi. Bitkinin esrar olduğunun anlaşılmasının ardındansa olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve esrar ortadan kaldırıldı.