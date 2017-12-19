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Tavşan avcılarının otomobiline el konuldu

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, otomobilin aküsüne bağladıkları projektörle tavşan avına çıkan 2 kişi suçüstü yakalandı

19 Aralık 2017 16:46

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Afşin ilçesinde, otomobilin aküsüne bağladıkları projektörle tavşan avına çıkan 2 kişi suçüstü yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği ekipleri, ceza kestikleri avcıların kanun gereği otomobiline de el koydu.
Afşin\'in Kaşanlı Mahallesi kırsalında projektör ile tavşan avı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, isimleri açıklanmayan 2 kişiyi otomobile bağladıkları projektörle tavşan avlamaya çalışırken suçüstü yakaladı. Şüphelilere 1600 lira para cezası uygulayan ekipler, avda kullanılan otomobil, projektör ve av tüfeğine de el koydu.

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