TAV’dan yılın ilk yarısında 126 milyon TL net kâr

Havalimanı işletmeciliği alanında Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları Holding (“TAV”), 2013 yılının ilk altı ayında net karını geçen yıl aynı döneme göre yüzde 7 artırarak 53 milyon Avro’ya (126 milyon TL) yükseltti.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı M.Sani Şener, “2013 yılının ilk yarısı operasyonel performans anlamında son derece güçlü bir yarıyıl oldu. FAVÖK yüzde 28 oranında artış ile 166 milyon Avro seviyesine yükselirken, FAVÖK marjımızda da 2,4 puan iyileşme oldu. Yakaladığımız bu olağanüstü operasyonel performans nedeniyle serbest nakit akımı yüzde 61 oranında artış göstererek 105 milyon Avro’ya ulaştı. İşletmesini üstlendiğimiz havalimanlarının çoğunda çifthaneli büyüme elde etmeyi başardık. Yolcu sayımız da bu büyümeye bağlı olarak yüzde 24 oranında artarak 39 milyon seviyesine yükseldi. Operasyonel giderlerimizin bu dönemde yalnızca yüzde 13 oranında artış göstermesiyle geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de operasyonel kaldıraçtan istifade ettik. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında nakit çıkışı gerektirmeyen yabancı para çevrim farkı ve ertelenmiş vergi kalemlerinden gelir yazarken, bu yılın aynı döneminde kurdaki dalgalanmalardan dolayı bu kalemlerde gider oluştu. Net kâr rakamını etkileyen bu gelişmeye karşın, net kârımızı yüzde 7 oranında artırarak 53 milyon Avro (126 milyon TL) seviyesine yükseltmeyi bildik. Elde ettiğimiz bu kâr rakamı aynı zamanda bizim için tüm zamanların en yüksek ilk yarı net kârına işaret ediyor” dedi.

İcra Kurulu Başkanı Şener, inşaat faaliyetlerinin sürdüğü Medine ve İzmir’de çalışmaların planlanan takvimin önünde olduğunu vurgulayarak yeni terminallerde yolculara hizmet vermek için gün saydıklarını belirtti. Şener ayrıca yakalanan başarı için TAV çalışanlarına teşekkür etti.