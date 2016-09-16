TAVAK araştırmasına göre, Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki en büyük engel İslamofobi

Türkiye Avrupa eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı tarafından hazırlanan, 6. 'Türk Halkının AB'ye Bakışı Araştırması'na göre, Türk halkının yüzde 64'ü Türkiye'nin AB'ye üye olacağına inanmıyor. Araştırmaya göre, Türkiye’nin AB’ye üyeliğinde en büyük engeli Almanya olarak görülüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 56’sı Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı olmadığını belirtirken, üyelik önündeki en büyük sorun ise İslamofobi olarak görülüyor.

Milliyet'ten Arif Balkan'ın aktardığı bilgiye göre, TAVAK, ‘Türk Halkının AB’ye Bakışı Araştırması’nı geçtiğimiz gün açıkladı. 1 hafta boyunca aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 10 ilde yaşayan bin 198 kişiye AB soruldu. Araştırma sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 64’ü AB üyeliğine inanmıyor. 2015 yılı araştırmasında ilk defa yüzde 43’lük bir kitle Avrupa Birliği’ne tam üye olacağımıza inandığını belirtmiş, üye olamayız diyenlerin oranı ise yüzde 48 olarak ölçülmüştü.

Katılımcıların yüzde 56’sı Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı olmadığını belirtti, yüzde 59’a göre üyeliğin önündeki en büyük sorun İslamofobi.

Ankete katılanlar, AB üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski ve yeni Başbakanlar Ahmet Davutoğluile Binali Yıldırım’ın çalışmalarının yeterli olup olmadığı yönündeki soruya ise yüzde 38’lik bir kesim ‘Yeteri kadar çalışmıyor’ yanıtını verirken, ‘Elinden geleni yapıyor’ diyenler yüzde 15 olarak belirlendi.

Türkiye’nin AB’ye üyeliğinde en büyük engeli hangi ülke oluşturuyor?

Bu soruya 2014 ve 2015’te olduğu gibi yüzde 56’lık bir kesim Almanya yanıtını vermiş. Türk halkına göre, Türkiye’nin tam üyeliğine engel olarak gördüğü ikinci ülke ise yüzde 23’le Fransa.

AB üyeliğinin en büyük katkısı serbest dolaşım

Ankete katılanların yüzde 66’sı, AB üyeliğinin en büyük katkısını ‘serbest dolaşım hakkı’ olarak görüyor. AB bütçesinden yararlanmayı ön plana çıkaranlar ise yüzde 14 olarak belirlenirken, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği’nde söz sahibi olma fikri ise yüzde 1’lik bir oranda kaldı.

Türkiye’nin AB dışında en önemli alternatifinin de sorulduğu araştırmada, yüzde 23’lük bir kesim Şangay İşbirliği’ni tercih etti.

Yüzde 22 ‘Bağımsız politika’ yanıtı verirken, yüzde 18’lik bir kesim de Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin oluşturduğu BRICS ülkelerini önerdi.