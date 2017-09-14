TAV Teknoloji’nin Abu Dhabi Midfield Terminali Bilişim Altyapı Projesi “Mimari Mükemmellik” ödülünü aldı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA) TAV Teknoloji’nin Abu Dhabi Midfield Terminali Bilişim Altyapı Projesi “Mimari Mükemmellik” ödülü aldı. Projeyi yöneten TAV Havalimanları Holding’in CIO’su ve TAV Teknoloji Genel Müdürü Binnur Güleryüz Onaran ise “En iyi Global Business CIO” ödülüne layık görüldü.

Havalimanı bilişim çözümlerinde uzmanlaşarak dünyanın önde gelen markaları arasına giren TAV Teknoloji, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de yapımı süren ve 2019 yılında hizmete girmesi planlanan Midfield Terminali Bilişim Altyapı Projesi, kurumsal ve bilişim teknolojileri mimari hizmetlerinin öncü ve lider kurumu iCMG tarafından iki ödüle birden layık görüldü. Dünyanın lider Kurumsal & BT Mimarlık organizasyonlarından iCMG, ödülleri 11-12 Eylül 2017 tarihlerinde Amerika’nın başkenti Washington D.C.’de gerçekleşen “Architecture World Summit 2017” kapsamında verdi.

‘Mimari Mükemmellik’ ödülü

Zirvede TAV Teknoloji, Abu Dhabi Havaliamanı Midfield Terminal Binasının tüm bilişim ve iletişim altyapısına uyguladığı merkezileştirmiş yüksek verimlilikli operasyon modeli ile \"Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi\" kategorisinde “Mimari Mükemmellik” ödülünü aldı. Proje, tüm bilişim ve iletişim altyapısının uçtan uca tasarımı, kurulumu, işletimi ve teknik destek hizmetleri için operasyonel sistemlerin ve altyapıların tasarlanarak hayata geçirilmesini kapsıyor.

‘En iyi Global Business CIO’ ödülü de TAV\'ın

TAV Teknoloji Genel Müdürü ve TAV Havalimanları Holding CIO’su Binnur Güleryüz Onaran ise Kurumsal & BT Mimarlık (Enterprise & IT Architecture) konularında elde ettiği başarılar, liderlik özellikleri, geliştirttiği çözümlerin iş süreçlerine olan katkıları nedeniyle En iyi Global Business CIO ödülünü kazandı. Öte yandan zirve dolayısıyla düzenlenen paneller iş dünyası profesyonellerini de bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında Genel Müdür Yardımcısı Hakan Öztürk’ün Abu Dhabi Midfield Terminali Bilişim Altyapısı projesi ve TAV Teknoloji’nin entegre ve merkezileştirilmiş yüksek verimlilikli operasyon modeli hakkında yaptığı sunumu büyük ilgi topladı.

“Bilişim altyapı projesiyle ödül almak bizim için gurur verici”

“En iyi Global Business CIO” seçilen TAV Teknoloji Genel Müdürü Binnur Güleryüz Onaran elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Dünya çapında önemli bir otorite olarak kabul gören böyle bir kuruluştan, dünya standartlarında gerçekleştirdiğimiz Abu Dhabi Havalimanı Midfield Terminal Binası bilişim altyapı projesi ile ödül almak bizim için çok gurur verici. Merkezileştirilmiş yüksek verimlilikli operasyon modelimiz ve geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin dünyanın farklı havalimanlarında kullanılıyor olması, Türkiye’nin bilişim alanındaki başarısını ve ne kadar yol kat ettiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu vesile ile öncelikle Abu Dhabi proje ekibimizi ve bu projede emeği geçen tüm TAV Teknoloji ailesini kutlarım” şeklinde yorum yaptı.

Projenin sorumlusu TAV Teknoloji, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar Bölgesi Genel Müdürü Saltuk Akşahin ise, “Havalimanı inşaatı ve işletmesinde dünyanın en önemli projelerinden biri olarak gösterilen Abu Dhabi Midfield Terminali projesinde, tek Türk bilişim firması olarak ihaleye davet edildiğimiz 2015 yılında sekiz uluslararası bilişim şirketini geride bırakarak ipi göğüslememiz başarımızın ilk adımıydı. Bu proje, bir Türk bilişim şirketinin yurtdışında aldığı en yüksek bütçeli ihalelerden biri. Bu sebeple bölgede yapılmakta olan en büyük havalimanlarından biri olan Abu Dhabi Midfield Terminal projesinde yer alıyor olmanın farklı bir tecrübe ve gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum” dedi.

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