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Ekonomi

TAV ön yeterlilik aldı

TAV, St. Petersburg'taki Pulkovo Havalimanının geliştirme projesi ihalesi ön yeterlilik almaya hak kazandı.

13 Ağustos 2008 03:00

TAV Havalimanları Holding A.Ş, St. Petersburg'taki Pulkovo Havalimanının geliştirme projesi ihalesi için teklif vermek üzere ön yeterlilik almaya hak kazandı.

TAV'dan İMKB'ye yapılan açıklamada, şirketin, St. Petersburg hükümeti tarafından düzenlenen, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan Pulkovo Havalimanının kamu özel sektör (PPP) işbirliği altında geliştirme projesi kapsamında, 2009 yılı ilk yarısında yapılacak ihale için teklif vermek üzere ön yeterlilik almaya hak kazandığı belirtilerek, söz konusu  projenin resmi internet sitesinde açıklandığı kaydedildi.

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