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Ekonomi

TAV, MEDİNE HAVALİMANI İÇİN TEKLİF VERDİ İSTANBUL (A.A)

06 Haziran 2011 13:12

-TAV, MEDİNE HAVALİMANI İÇİN TEKLİF VERDİ İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - TAV Havalimanları Holding A.Ş, Medine Uluslararası Havalimanı ihalesine teklif verdi. TAV Havalimanları'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında şirketin, Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde bulunan Medine Uluslararası Havalimanı için, Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletim süresi 25 yıl olarak düzenlenen ihaleye, Saudi Oger Ltd. ve Al Rajhi Holding Group ile birlikte teklifini sunduğu bildirildi. Açıklamada, her bir şirketin eşit payı bulunduğu konsorsiyumda TAV Havalimanları Holding olarak paylarının 1/3 oranında olduğu, idarenin yapacağı teknik ve finansal değerlendirme süreci sonrasında kazanan tarafın açıklanmasının beklendiği belirtildi.

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