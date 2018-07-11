TAV Holding hisselerinde tarihi düşüş

TAV Holding hisseleri yüzde 20 düşüşle taban fiyat olan 18,64 liradan güne başladı. TAV Holding hisseleri halka arzdan beri tarihte ilk kez yüzde 20 düştü.

BusinessHT'de yer alan habere göre, TAV'dan sonra en çok düşen hisse yüzde 14,72 ile Ülker oldu.

BIST100 endeksi de yüzde 1,03 düşüşle 95 bin 281'den güne başladı. Endeks dün yüzde 3,0 değer kaybederken işlem hacmi 11,6 milyar lira ile tarihteki en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Dün akşam ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 2,96 düşmüş Gelişen Piyasalar ETF'indeki düşüş ise yüzde 0,23'te kalmıştı.